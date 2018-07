Neues Pilotprojekt geplant: Farbige Abfallsäcke für Basel-Stadt

Im Basler Bachletten-Quartier soll ein Pilotversuch gestartet werden. Für 1,72 Millionen Franken will die Basler Regierung ein neues Abfallsystem einführen. «Sack im Behälter» nennt sich dieses und ermöglicht die Trennung von Kehricht, Bioabfälle und weitere Wertstoffe in verschiedenfarbige Abfallsäcke. Bereitgestellt werden sollen die Abfallsäcke in Unterflurcontainern. Diese werden geleert und anschliessend extern sortiert. Die gesammelten Bio-Abfälle sollen in Pratteln verwertet werden.

Inspiration für das Projekt holt sich die Basler Regierung in Skandinavien, wo bereits zwei Millionen Einwohner in 94 Kommunen ein ähnliches System benutzen. Stimmt der grosse Rat dem Pilotprojekt zu, soll dieser im kommenden Jahr starten.