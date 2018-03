Orell Füssli sammelt mit Caritas alte Bücher – auch in Basler Filiale

Die Buchspenden kommen der Caritas Konstanz zugute, die sich mit dem FAIRKAUF-Projekt dafür einsetzt, dass weniger begünstigte Menschen Güter für das tägliche Leben zu einem angemessenen Preis erwerben können. «Bücher sind bei uns im Laden ein Dauerbrenner. Dank der Sammelaktion von Orell Füssli können wir Menschen mit geringem Budget eine riesige Auswahl an Literatur bieten. Wir freuen uns sehr, auch in der zweiten Runde wieder dabei zu sein», so Roland Findeisen, Verkaufsleiter von FAIRKAUF Caritas Konstanz.

Orell-Füssli-Gutschein für abgegebene Bücher

Wer bei der Sammelaktion mit einer Buchspende mitmachen möchte, kann das vom 12. bis 25. März 2018 in allen Orell-Füssli-Filialen tun. Einfach zuhause ein bis zwei Lieblingsbücher aus dem Regal auswählen und diese in einer Orell-Füssli-Filiale vorbeibringen. Besonders gefragt sind Sach- und Lernbücher, Sprachführer, fremdsprachige Literatur sowie Koch- und Kinderbücher.

Für jeden abgegebenen Titel gibt es von Orell Füssli als Dankeschön eine Gutschrift im Wert von drei Franken für den gleichzeitigen Kauf eines neuen Buches.