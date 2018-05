Ormalingen: Ein Verletzter nach Kollision

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr eine 30-jährige Personenwagenlenkerin auf der Hauptstrasse von Gelterkinden herkommend in Richtung Rothenfluh und beabsichtigte nach links in die Farnsburgerstrasse abzubiegen. Dabei übersah sie einen korrekt entgegenkommenden Motorradlenker. In der Folge kam es zu einer Kollision zwischen dem Personenwagen und dem Motorrad (Roller).

Der Motorfahrradlenker wurde beim Unfall verletzt und musste mit der Sanität in ein Spital gebracht werden.