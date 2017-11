Polizei fängt sechs augebüxte Ziegen ein

Basler Balkon-Schütze soll in U-Haft - Schusslöcher in mehr Autos

Der Mann, der in der Nacht auf Samstag in Basel von einem Balkon aus auf Autos und Linienbusse geschossen hatte, wird am Montag dem Haftrichter vorgeführt. Inzwischen haben weitere Autobesitzer wegen Einschusslöchern Anzeige erstattet.