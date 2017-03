Seitliche Kollision zwischen Lastwagen und Personenwagen auf der Autobahn in Augst

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft fuhr der 46-jährige Chauffeur des Lastwagens auf der Autobahn A2 in Augst in Richtung Bern/Luzern/Zürich. Im Verzweigungsgebiet vollzog der Lastwagen einen Spurwechsel, um die Autobahn A3 in Richtung Zürich zu befahren. Bei dem Spurwechsel übersah er einen Personenwagen, welcher bereits auf dem mittleren Fahrstreifen fuhr, und kollidierte seitlich mit diesem. Die Lenkerin des Personenwagens erlitt einen Schock und musste durch die Sanität Liestal zur Kontrolle in ein Spital gebracht werden.