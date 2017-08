Straumann-Aktien legen nach Halbjahreszahlen stark zu

Gleichzeitig kündigte es den Einstieg in den Bereich Kieferorthopädie mit der Übernahme eines US-Anbieters sowie mit weiteren Firmenbeteiligungen an. Die Analysten zeigen sich in der Bewertung allerdings uneiniger als der Markt.

Die Straumann-Aktie notiert am Morgen fast 10 Prozent höher. Nach 10.30 Uhr standen sie noch um 7,8 Prozent im Plus. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI notiert gleichzeitig etwa 0,7 Prozent im Minus.

Insgesamt habe Straumann ein stärkeres organisches Wachstum als erwartet erzielt, heisst es in einem Kommentar von UBS-Analyst Ian Douglas-Pennant. Im 2. Quartal sei jede Region über den Erwartungen gewachsen, überrascht habe vor allem organische Wachstum in Nordamerika mit einem Plus von 17 Prozent. Etwas enttäuscht zeigt sich der Analyst darüber, dass das Management den Wachstumsausblick für das Gesamtjahr unverändert belassen hat - impliziere das doch eine Verlangsamung im zweiten Halbjahr.

Auch die Experten von Goldman Sachs verweisen auf das stärker als erwartete organische Wachstum. Dagegen habe der Betriebsertrag etwa entsprechend der Markterwartungen und etwas unter ihren eigenen Prognosen zugelegt, heisst es in einer Analyst von Analystin Veronika Dubajova.

Wenig beeindruckt zeigt sie sich von der am Morgen angekündigten Akquisition des US-Unternehmens "ClearCorrect" und dem Einstieg in den Markt für Aligner (Zahnschienen): Dieses Geschäft dürfte ihres Erachtens tiefere Margen als die Straumann-Gruppe generieren.

Klar positiver ist die Meinung der ZKB: Straumann sei "stark unterwegs", so Analystin Sibylle Bischofberger. Das Unternehmen habe deutlich Marktanteile gewonnen, da es mehr als dreimal so schnell wie der Markt wachse. Aber auch die Profitabilität habe den Markterwartungen entsprechen können. Gleichzeitig begrüsst sie den Einstieg von Straumann in die Kieferorthopädie mit der Übernahme der ClearCorrect. Der Preis von 4,7 mal den Umsatz sei "nicht unüblich".

Eine positive Sicht auf die angekündigte Übernahme hat auch Vontobel-Expertin Carla Baenziger. Mit dem Einstieg in den Kieferorthopädie-Markt könne Straumann seinen Markt einmal mehr erweitern und erhalte zahlreiche Wachstumsgelegenheiten, lobt sie.