Tötungsdelikt Frenkendorf: Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft hat gegen einen Mann (Nationalität: Schweiz) am Strafgericht Basel-Landschaft Anklage wegen Mordes erhoben. Dem zum Tatzeitpunkt 61 Jahre alten Beschuldigten wirft die Staatsanwaltschaft vor, am 12. November 2015 gegen 21.30 Uhr eine damals 64-jährige Frau (Nationalität: Schweiz) erstochen zu haben. Die Frau und der beschuldigte Mann führten eine Beziehung, welche jedoch noch vor der Tat vom späteren Opfer beendet wurde. Wann die Hauptverhandlung am Strafgericht Basel-Landschaft stattfinden wird, steht noch nicht fest.

Einschlägig verurteilter Straftäter

Der Beschuldigte konnte noch in der Nacht vom 12. November 2015 von der Polizei Basel-Landschaft festgenommen werden und befindet sich seither in Haft. Im Zuge der Abklärungen zur festgenommenen Person wurde bekannt, dass es sich bei dieser um einen bereits einschlägig verurteilten und im Jahre 2011 bedingt entlassenen Straftäter in der Zuständigkeit des Kantons Solothurn handelt