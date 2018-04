Treffen mit dem US-Botschafter im Basler Rathaus

Hintergrund des Treffens ist der Aufenthalt von Schülerinnen und Schülern aus der Region Boston in Basel im Rahmen eines Schüleraustauschprogramms des Gymnasiums Leonhard und des Wirtschaftsgymnasiums. Das Präsidialdepartement unterstützt dieses interkulturelle Austauschprojekt im Rahmen der Partnerschaft des Kantons Basel-Stadt mit dem US-Bundesstaat Massachusetts.

Im Dezember 2017 hat Edward McMullen, Botschafter der Vereinigten Staaten von Amerika in der Schweiz, sein Amt angetreten. Am 23. April 2018 wurde er von Regierungsrat Conradin Cramer im Basler Rathaus empfangen. Anlass des hohen Besuchs ist der Schüleraustausch zwischen dem Gymnasium Leonhard sowie dem Wirtschaftsgymnasium Basel und ihren Partnerschulen in der Region Boston im US-Bundesstaat Massachusetts. Die Schülerinnen und Schüler wurden im Rahmen des seit 2002 bestehenden Sister State Agreements zwischen dem Kanton Basel-Stadt und dem Commonwealth of Massachusetts empfangen. Regierungsrat Cramer wies in seiner Begrüssungsansprache auf die vielen Gemeinsamkeiten zwischen den Standorten Basel und Boston hin, sei dies im Bereich der Life Sciences, der Spitzenmedizin oder der Kooperationen zwischen den Universitäten. Den anwesenden Schülerinnen und Schülern gratulierte er für ihren Mut, internationale Erfahrungen zu sammeln und dankte ihnen für ihre Rolle als zukünftige Botschafterinnen und Botschafter der Partnerschaft zwischen Basel und Massachusetts.

Der offizielle Empfang im Rathaus bildet für die Schülerinnen und Schüler aus Massachusetts und ihre Gastgeber aus Basel einen Höhepunkt des zweiwöchigen Aufenthaltes in der Schweiz. Im vergangenen Herbst besuchten die Schülerinnen und Schüler aus Basel während zwei Wochen den Unterricht an ihren Gastschulen in der Nähe von Boston. Die Teilnehmenden wohnen während dieser Zeit bei Gastfamilien und die so entstehenden Freundschaften bleiben teilweise über Jahre hinweg bestehen.

Ursprünglich vom Verein "Friends of Massachusetts" initiiert, hat sich der Schüleraustausch zu einem erfolgreichen Projekt der Partnerschaft mit dem US-Bundesstaat Massachusetts entwickelt. Neben dem Schüleraustausch pflegt Basel mit Massachusetts weitere Kooperationen in den Bereichen Bildung, Innovation und Wissenschaft.