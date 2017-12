++ Update ++ Demo in der Innenstadt führt zu Verspätungen und Umleitungen

Die Demonstration, deren Hintergründe noch nicht bekannt sind, konnte mittlerweile offenbar dank dem Grosseinsatz der Polizeikräfte beendet werden. Sie fand in der Umgebung Claraplatz/Innenstadt, am Vorabend des verkaufsfreien Heiligabend und während den wohl am stärksten frequentiertesten Geschäftsstunden des Jahres statt. Wie lange der öffentliche Verkehr eingeschränkt bleiben wird, ist noch nicht klar. Die Situation dürfte sich aber langsam wieder normalisieren. Mehr folgt.

Update: L 6, 8, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 31,34: Kundgebung in der Innerstadt beendet https://t.co/JovDxqtaw2 — BVB Leitstelle (@BVB_Leitstelle) December 23, 2017

