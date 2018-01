Zurück auf Feld Eins: Kuppel startet neuen Projektwettbewerb

Baselbieter Regierung lehnt Initiative für Niveautrennung an Sek ab

Die Baselbieter Regierung lehnt die Initiative "Niveaugetrennter Unterricht in Promotionsfächern" ab. Sie hat jedoch einen Gegenvorschlag in die Vernehmlassung geschickt, mit dem sie im Bildungsgesetz die Niveautrennung konkretisieren will.