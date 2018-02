Früher gab es den legendären BVBären. Leider wurde er bereits 2011 ausrangiert und steht jetzt auf dem Abstellgleis.

Der BVBär entstand aus der Feder des Grafikers Louis Mermet und lebte in einer Zeit, in der man im Tram noch nicht online gehen und surfen konnte. Allein der Name macht uns schon nostalgisch. Er war das Maskottchen einer ganzen Generation. Gemütlich grinste er uns auf dem Bild im Tram entgegen, darüber ein hübscher Spruch, der etwas mit Anstand und Tramfahren zu tun hatte. Aber darauf achtete man sich sowieso nur so halb, der Bär mit der Uniform der Basler Verkehrsbetriebe – inklusive Mütze – war der Blickfang. Gerne schwelgen wir in Erinnerungen an ihn und schauen uns jetzt täglich die Knigge-Videos an.