Die in Deutschland produzierte Show lief von 1987 bis 2005. Das Konzept beruhte darauf, einen geeigneten Partner jeweils unter drei Männern oder drei Frauen zu finden. In jeder Sendung durfte ein Mann oder eine Frau, die sogenannten «Picker», aus jeweils drei Kandidaten ihr «Herzblatt» auswählen. Ihre Entscheidung trafen die Wählenden durch clever ausgedachte Fragen. Der Kandidat, welcher mit seinen Antworten am meisten überzeugen konnte, wurde am Ende ausgewählt. Natürlich macht hier Stimmfarbe und Ausdruck bestimmt auch einen grossen Anteil der Entscheidungsfindung aus. Bevor der «Picker» seine Wahl fällt, wurden die Antworten noch einmal zusammengefasst, von der Moderatorin Susi Müller („the Voice of Herzblatt“), die durch die TV-Show deutschlandweit bekannt wurde.

Der Clou an der ganzen Sendung: Während der gesamte Befragezeit waren die «Picker» und die Kandidaten durch eine Wand voneinander getrennt und bekamen sich erst am Schluss zu Gesicht, wenn die Entscheidung bereits getroffen wurde. Das gefundene Paar bekam am Ende eine Reise geschenkt, die immer mit einem Hubschrauberflug bekann. In der nächsten Sendung musste das Paar dann getrennt voneinander berichten, wie die Reise verlief und ob sie nun ein festes Liebespaar sind.

Neben dem Urgestein Rudi Carell versuchten sich noch weitere Moderatoren wie Rainhard Fendrich, Hera Lind, Christian Clerici, Pierre Geisensetter, Jörg Pilwawa und schliesslich Alexander Mazza, mit dem das Format am 23. Oktober 2005 abgesetzt wurde.

Auch interessant: Insgesamt haben von 926 Herzblatt-Paaren nur zwei geheiratet und Kai Pflaume war tatsächlich mal ein Kandidat bei «Herzblatt»

