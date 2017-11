Infotainment: Schreinemarkers Live

Fast wie «Wetten, dass...?»: Namhafte Stars traten in der Show auf, darunter der französische Star Alain Delon sowie amerikanische Fernsehstars, wie Keanu Reeves, Meryl Streep oder Robbie Williams kamen zu Schreinemarkes.

Für die Moderation ihrer Show wurde Schreinemakers mit dem Bambi (1992), der Goldenen Kamera (1993) und dem Goldenen Kabel (1994) ausgezeichnet. Sie nahm kein Blatt vor den Mund. Genau dies wurde ihr zum Verhängnis: 1996 kam der Verdacht auf, die Moderatorin hätte Steuern hinterzogen. Sie wollte das Thema in der Sendung ansprechen, der Sender lehnte dies ab. Doch Schreinemarkers ignorierte dies und brachte das Thema in ihrer Sendung am 22. August 1996 auf. Die Konsequenz: Der Privatsender bracht die Show ab - live. Später sagte Margarethe Schreinemarkers in einem RTL-Interview: «Ich habe damit gerechnet! Aber ich wollte die Sendung machen. Es war eine Frage der Ehre für mich in dem Moment. Die Ehre war weg und ich wollte sie wiederhaben.»

Nach einem Wechsel zu RTL, wo die Moderatorin eine ähnliche Sendung moderierte, sanken die Quoten und die Sendung wurde 1997 abgesetzt.