Ein Paternoster, oder auch Paternosteraufzug genannt, ist ein technischer Personen-Umlaufzug. Normalerweise sind mehrere Einzelkabinen an zwei Ketten befestigt und befinden sich im ständigen Umlaufbetrieb. Durch grosse Scheiben am unteren und oberen Wendepunkt, werden die Kabinen in den jeweilig anderen Aufzugsschacht gesetzt.

Entwickelt wurde das Paternoster-System in England. Der erste bekannte Aufzug befand sich im General Post Office in London. Damals wurde dieser für Pakete verwendet. Erst später wurden Paternosteraufzüge auch für Personentransport eingesetzt. Der erste Aufzug ausserhalb Englands wurde in einem Hamburger Kontorhaus gebaut.

Auch in der Schweiz wurden Paternoster verwendet. Um einmal selbst das Paternoster-Gefühl zu erleben, müssen Sie nach Bern fahren. Im Modehaus Bayard in der Marktgasse 27, steht der letzte öffentlich zugängliche Paternoster der Schweiz.

In Basel gab es in der ehemaligen Ciba Geigy eine Paternoster Personenaufzug.