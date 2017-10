Das Basler Marionetten Theater zeigt: «Findus zieht um» am Mittwoch, 25. Oktober

Man stelle sich vor: Es ist vier Uhr morgens und eigentlich möchte man doch gerne schlafen. Doch wenn Kater Findus aufwacht, muss er erst einmal wild auf seinem Bett herumhüpfen. Das ist für den kauzigen Pettersson zu viel des Guten. Es ist wohl an der Zeit, dass Findus ein eigenes Zuhause erhält. Es muss ja auch gar nicht so weit weg sei. Dort kann Findus so viel hüpfen, wie er möchte.

Bild: Basler Marionetten Theater

Als jedoch die Nacht hereinbricht, ist es ganz schön unheimlich für Findus so allein am neuen Ort. Und was macht Pettersson? Dem fehlt sein quirliger Freund auch schon bald.

Anrührend und dennoch witzig gespielt mit Tischfiguren und Handpuppen, die bemerkenswert nah an den Illustrationen des Kinderbuchs sind. Gespielt wird in Dialekt mit Tischfiguren und Handpuppen.

Wo: Basler Marionetten Theater, Münsterplatz 8, 4051 Basel

Wann: 15 Uhr

Dauer: 60 Minuten ohne Pause

Wer: Kinder ab 6 Jahren

Weitere Vorstellungen 2017: 1., 4., 5., 22. + 29. November jeweils um 15 Uhr. 6., 9., 10. und 13. Dezember jeweils um 15 Uhr. Am 10. Dezember auch um 10.30 Uhr.

Vorverkauf: Bilder und Tanner, Aeschenvorstadt 2, Basel. Und Tel. 061-206.99.96

Reservierung: über www.bmtheater.ch