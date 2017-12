Ja, spinnen die denn? Aus Stroh Gold machen? Das geht doch gar nicht. Aber der Müller und der König sind sich einig, und so muss die Müllerstochter mit einem Spinnrad in der Strohkammer übernachten. Dass ihr in der Nacht jemand beim Gold spinnen geholfen hat, bleibt ein Geheimnis – aber es ist nicht das Einzige…