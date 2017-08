Pilzbefall im Joggeli! Der FC Basel braucht neuen Rasen

Gestern noch feierte der FC Basel mit den Fans den Abschied von Matias Delgado auf dem Rasen im Joggeli. Doch schon in den nächsten Tagen erhält der St. Jakob Park einen neuen Rasen. Grund sei, so berichtet Radio SRF, dass der Rasen von einem äusserst aggressiven Pilz befallen sei.

Rote Karte für den fiesen Rasenkiller

In den Schweizer Stadien ist dieses Problem bis jetzt selten aufgetreten, in England hätte man dasselbe Problem, so FCB-Mediensprecherin Andrea Roth gegenüber SRF. Der Rasen wird für rund 250'000 Franken in den kommenden Tagen ersetzt und darf dann vorerst auch nicht benutzt werden.

Für Spieler und Fans fällt das zum Glück nicht ins Gewicht. Die Spiele der Ersten Mannschaft des FC Basel werden nicht beeinträchtigt, zur Zeit sind Nationalmannschafts-Spiele und somit Super League-Pause.