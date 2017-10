Abschluss SECO-Programm: Die letzten acht Guggummere verlassen Basel

Die Trams des Typs Be 4/6 S waren seit 1990/91 auf dem Netz der BVB unterwegs und wurden von der damaligen Schindler Waggon AG in Pratteln erbaut. In Anlehnung an die Fahrzeuge des Typs Be 4/4, die auch «Cornichon» genannt werden, erhielten die sechsachsigen Motorwagen aufgrund ihres asymmetrischen Grundrisses bei Ablieferung den Übernamen «Guggummere» (Baseldeutsch für Gurke). Die Trams haben je rund 1,5 Mio. Kilometer auf dem BVB-Netz absolviert.

Erfolgreicher Abschluss des SECO-Programms

Damit beendet die BVB nach der Übergabe von 46 Trams des Typs Düwag und zehn Anhängerwagen an die serbische Hauptstadt Belgrad ein zweites SECO-Programm erfolgreich. Die Trams wurden seit Ende Januar in bisher drei Tranchen per Bahn via Österreich, Ungarn und Serbien nach Sofia transportiert. Nächste Woche erfolgt nun der letzte Versand. Die Trams kamen zuletzt nur noch auf der Linie 21 zum Einsatz. Heute Morgen wurde das achte der insgesamt 17 kurzen Flexity-Trams in Basel abgeliefert. Damit fehlen noch neun Flexity-Trams bis die neue Tramflotte komplett ist. Bis dahin verkehren vermehrt auch noch Trams des Typs Cornichon mit Anhängern auf dem Netz der BVB – ab Frühling 2018 hauptsächlich noch zu Hauptverkehrszeiten und bei Sonderanlässen.