Andreas Tereh tritt zurück – Thomas Mühlemann Meier rückt nach

An der heutigen Sitzung des Einwohnerrats wird Andreas Tereh seinen Rücktritt bekannt geben. „Andreas Tereh war in der letzten Legislatur innerhalb der Fraktion mit der EVP in der Geschäftsprüfungskommission, als Vizepräsident in der Sachkommission Mobilität und Versorgung (SMV), der Spezialkommission Gemeindehausund der Spezialkommission K-Netz.Besonders eingesetzt hat sich Andreas Terehzu den Themen Ökosysteme und Siedlungsentwicklung, Verkehr, technische Innovation und Wildtiere. Zu letzterem wird er sich im Rahmender Stiftung Fledermausschutz weiterhin in Riehen engagieren.

„Ich habe es sehr genossen hautnah zu erleben, wie Demokratie funktioniert und so viele Geschichten zu kennen, welche hinter Strassen, Plätzen, Bäumen und Nichtbäumen, Überbauungen oder Freiräumen stecken", sagt Andreas Tereh. Die Grünen Riehen danken Andreas Tereh für seinen langjährigen Einsatz in der Riehener Legislative.Thomas Mühlemann Meier rückt nachNach fast vier Jahren Pause kehrt Thomas Mühlemann Meier wieder in den Riehener Einwohnerrat zurück.