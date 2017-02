Art Lab Fondation Beyeler – Das Labor für junge Kunstbegeisterte geht in die dritte Runde

Das Prinzip ist einfach: Jugendliche bringen Jugendlichen die Kunstwelt näher. Im Art Lab können Kunstbegeisterte zwischen 15 und 25 Jahren mit Gleichgesinnten über mehrere Wochen ein Projekt entwickeln. Begleitet werden die Teilnehmer dabei von den Kunstvermittelnden des Museum und erhalten so einen einen einmaligen Einblick in die Fondation Beyeler. Das Projekt wird am Ende als konkretes Vermittlungsangebot des Museums umgesetzt und der Öffentlichkeit vorgestellt.

In der diesjährigen Session suchen die Jugendlichen nach digitalen Formaten der Kunstvermittlung. Was gestern noch der Saaltext oder der Audioguide war, ist heute die App, welche Erklärungen zu Kunstwerken und Künstlern liefert. Beim Art Lab sind alle Multimedia-Nerds herzlich willkommen. Das Art-Lab ist für alle von 15-25 Jahren offen, die Teilnahme ist kostenlos.