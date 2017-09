Auto Basel 2017: Von Donnerstag bis Sonntag ist Basel die Auto-Hauptstadt der Schweiz!

39 Marken – 350 Neuwagen

Auf einer Fläche von annähernd 15‘000 m2 sind auch in diesem Jahr mehr als 350 verschiedene Neuwagenmodelle von 39 Marken zu sehen. Praktisch alle Marken, die in der Schweiz Autos verkaufen, sind damit an der diesjährigen Auto Basel vertreten.

In einem kompakten Messerundgang von 1 bis 2 Stunden kann sich der interessierte Besucher an der Auto Basel einen vollständigen Überblick über alle Automarken, die derzeit in der Region Nordwestschweiz vertreten sind, erwerben.

Highlights und Premieren

Sieben Fahrzeuge werden an der Auto Basel ihre Schweizer Premiere haben: der Citroën DS 7 Crossback, der Kia Stonic, das Mercedes-Benz E-Klasse Cabriolet, der Opel Grandland X, der Renault Pick-Up Alaskan, der Seat Arona und der neue Suzuki XV.

Neben den Personenwagen präsentieren im Innenhof der Messe 16 verschiedene Marken über 50 Nutzfahrzeuge (bis 3.5 to) in verschiedensten Auf- und Ausbauvarianten.

Abgerundet wird die drittgrösste Autoshow der Schweiz mit über 20 Ausstellern aus den Bereichen Tuning, Zubehör und Dienstleistungen rund um das Automobil.

Dank Erdgas: ein energieeffizientes Auto gewinnen!

Erdgas-Biogas als Hauptsponsor der Auto Basel verlost an ihrem Stand in diesem Jahr einen neuen SKODA Octavia Combi G-TEC DSG mit Erdgasantrieb.

Nach Messeangeboten fragen lohnt sich!

Dass die Auto Basel eine Verkaufsmesse ist, unterstreichen die Aussteller damit, dass es überall während der Auto Basel attraktive Messe-Spezialangebote gibt. Wer sich mit dem Gedanken einer Fahrzeugbeschaffung trägt, tut also gut daran, sich auch bezüglich Angeboten in den vier Tagen umfassend zu informieren.

Spannende Sondershows

Der AGVS (Autogewerbeverband der Schweiz) veranstaltet an seinem Stand die erste regionale Berufsmeisterschaft für die Lernenden im Autogewerbe und die Kantonspolizei Basel-Stadt widmet ihre Sonderausstellung dem Thema "RASER".