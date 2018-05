Balsthal: Selbstunfall mit Auto – Lenkerin leicht verletzt

Am Montagabend fuhr eine 70-jährige Automobilistin von Holderbank herkommend auf der Baslerstrasse in Richtung Balsthal. Im Bereich einer leichten Rechtskurve geriet sie aus noch zu klärenden Gründen auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der linken Frontseite mehrmals mit der angrenzenden Böschung. In der Folge überschlug sich das Auto seitlich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Lenkerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Sie wurde mit einer Ambulanz zur Kontrolle in ein Spital gebracht. Das Auto erlitt Totalschaden.