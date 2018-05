Begegnungen mit langjährigen Weggefährten von Francis Bacon und Alberto Giacometti

Am 18. Mai erzählt der Kunsthändler Eberhard W. Kornfeld von seinen Erinnerungen an Giacometti, und am 30. Mai zeichnet der Kunsthistoriker und Kurator Michael Peppiatt ein intimes Porträt von Bacon, mit dem er eng befreundet war.

Kunsthändler und Auktionator Eberhard W. Kornfeld

Der legendäre Berner Kunsthändler und Auktionator Eberhard W. Kornfeld, ein Freund und Weggefährte Ernst Beyelers, lernte Alberto Giacometti 1948 anlässlich einer Ausstellung in der Berner Kunsthalle kennen – eine Begegnung, aus der sich eine herzliche Beziehung zwischen dem Künstler und dem damals 25-jährigen Galeristen entwickelte. Am 18. Mai, um 18.30 Uhr, macht Kornfeld eine kunstgeschichtliche Reise in die Vergangenheit und teilt seine persönlichen Erinnerungen an Giacometti. Der Künstler porträtierte Kornfeld in seinem Pariser Atelier und verkaufte ihm Werke, die den Grundstein der kornfeldschen Giacometti-Sammlung legten. Kornfeld ist Herausgeber des Catalogue raisonnévon Giacomettis druckgraphischem Werk: Ein Verzeichnis, das alle heute bekannten Drucke des Künstlers vorstellt, insgesamt 452 Radierungen, Stiche und Holzschnitte, die von 1917 bis 1965 entstanden sind.

© Fest für Alberto Giacometti bei der Galerie Kornfeld (Alberto Giacometti und Eberhard Kornfeld), Bern, 1965. © Kurt Blum/Fotostiftung Schweiz

Kunststudent und Redaktor Michael Peppiatt

1963 lernte Michael Peppiatt, junger Kunststudent und Redaktor einer Studentenzeitschrift, den damals bereits etablierten Künstler Francis Bacon bei einem Interview kennen. In den folgenden 29 Jahren wurde er Vertrauter, Freund, Bewunderer, aber auch Biograph des Künstlers. Am 30. Mai, um 19.00 Uhr, lässt er uns an seinen unterhaltsamen und humorvollen Erinnerungen teilhaben. Der freischaffende Kunsthistoriker und Kurator war auch als Kunstkritiker tätig (u.a. für Le Mondeund The New York Times). Sein Buch Francis Bacon. Anatomy of an Enigma(1996) zeichnet ein intimes Porträt des Künstlers und avancierte zum internationalen Bestseller. 2015 erschien mit Francis Bacon. In Your Bloodein auto-biografisches Gegenstück über seine Freundschaft zu Bacon. Peppiatt ist Ko-Kurator der Ausstellung «Bacon – Giacometti».

© Francis Bacon und Michael Peppiatt in David Hockney’s Studio in Paris in 1975. Photo: Courtesy of Michael Peppiatt

Infos:

Freitag, 18. Mai 2018, 18.30 Uhr

Alberto Giacometti. Eine Erinnerung

Der legendäre Berner Kunsthändler und Auktionator Eberhard W. Kornfeld, ein Freund und Weggefährte Ernst Beyelers, hatte eine enge und herzliche Beziehung zu Alberto Giacometti, von dem er auch porträtiert wurde. Kornfeld ist Herausgeber des Catalogue raisonné von Giacomettis druckgraphischem Werk. Die Veranstaltung ist im Museumseintritt inbegriffen.

Mittwoch, 30. Mai, 19.00 Uhr

An intimate portrait of Francis Bacon

Michael Peppiatt, jahrzehntelang mit Francis Bacon befreundet, arbeitet als freischaffender Kunsthistoriker und Kurator, und war auch als Kunstkritiker tätig (u.a. für Le Mondeund The New York Times). Er ist Ko-Kurator der Bacon – Giacometti Ausstellung. Sein Buch Francis Bacon. Anatomy of an Enigma(1996) zeichnet ein intimes Porträt des Künstlers und avancierte zum internationalen Bestseller. 2015 erschien mit Francis Bacon. In Your Bloodein autobiografisches Gegenstück über seine Freundschaft zu Bacon. Peppiatt lebt in London und Paris.

Der Vortrag findet auf Englisch statt. Die Veranstaltung ist im Museumseintritt inbegriffen.