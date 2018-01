Clarastrasse: Überfall auf Bijouteriegeschäft

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass ein vermummter Mann das Geschäft betrat, in welchem sich keine anderen Kunden aufhielten. Als der Geschäftsinhaber, welcher sich in einem rückwärtigen Raum aufhielt, Nachschau hielt, wurde er unvermittelt von dem Unbekannten mit einem Reizgasspray attackiert. Nach einem Gerangel gelang es dem Täter, Schmuck zu rauben. Anschliessend flüchtete er zu Fuss in Richtung Claragraben. Eine sofortige Fahndung blieb erfolglos. Das Opfer musste durch die Sanität der Rettung Basel-Stadt vorübergehend betreut werden.

Gesucht wird:

Unbekannter, 45-50 Jahre alt, 175-180 cm gross, ca. 70 kg schwer, helle Hautfarbe, schlanke Statur, kleine Augen, eingefallene Wangen, schmales Gesicht, trug eine Brille sowie eine dunkle Schirmmütze, dunkle Kleider und eine Jacke mit Aussentaschen.

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, Tel. 061 267 71 11, oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.