Cool&Clean Jugendtraining

Andere Jugendliche von erfolgreichem, sauberem und fairem Sport überzeugen: Mit diesem Ziel hat Pascale Stöcklin (Leichtathletik - Stabhochsprung) in ihrem Verein ein Training der Nachwuchsabteilung von Old Boys Basel geleitet. Die 20-jährige Nachwuchssportlerin aus der Region sieht sich schon in ihren jungen Jahren als Vorbild für noch jüngere Sportler und lebt die Commitments von «cool and clean» vor.

Spielformen von «cool and clean» im Training einbauen

«Ein solches Training zu leiten hat mir extrem Spass gemacht», so Stöcklin. Ihrer Meinung nach ist es wichtig die Jugend schon früh auf die Themen sauberen Sport und Respekt im Umgang mit seinen Mitmenschen zu sensibilisieren. Gerade jetzt, wo die Leichtathletik voll von Dopingskandalen ist.

Am Beispiel verschiedener Spiele erfuhren die Kinder was es heisst zu verlieren, wenn ein Gegnerteam mit unfairen Mitteln spielt. Ausserdem mussten die Kinder mit einem Strohhalm im Mund eine Bahnrunde absolvieren. Das alleinige Atmen durch den Trinkhalm simulierte die Auswirkung des Zigarettenkonsums.

Wofür steht «cool and clean» ein?

Leistung, Fairness, rauch- und dopingfreier Sport sowie ein verantwortungsvoller Umgang beim Alkoholkonsum: Dafür steht das von Swiss Olympic und den Bundesämtern für Sport (BASPO) und für Gesundheit (BAG) getragene Präventionsprogramm ein. 2003 zunächst für den Nachwuchsleistungssport initiiert, wurde «cool and clean» drei Jahre nach dem Start auf den gesamten Jugendsport ausgeweitet. Seither haben sich rund 250‘000 sportliche Jugendliche zu den Commitments bekannt.

Die sechs Commitments von «cool and clean»