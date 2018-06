Die Polizei sucht Zeugen betreffend zweier Angelegenheiten am vergangenen Donnerstag

Pflichtwidriges Verhalten nach Verkehrsunfall

Am Donnerstag, 07.06.2018, ca. 11.25 Uhr, wurden Auf dem Wolf 10 zwei Motorfahrzeuge, ein Lieferwagen und ein Personenwagen, durch einen unbekannten, dunkelfarbigen Personenwagen beschädigt.

Anschliessend setzte der unbekannte Personenwagen die Fahrt fort, ohne sich um den entstande-nen Schaden zu kümmern.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs- polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.

Kollision zwischen zwei Radfahrer

Am Donnerstag, 07.06.2018, um ca. 13.45 Uhr, fuhr eine Radfahrerin auf dem Fahrradweg an der Freiburgerstrasse in Richtung Lange Erlen. Auf Höhe des Viadukts kam ihr ein unbekannter Radfahrer entgegen. Aufgrund der unübersichtlichen Örtlichkeit kam es zur Kollision zwischen den beiden Radfah- rern, wobei die Radfahrerin zu Boden stürzte und sich dabei verletzte. Nachdem sich der unbekannte Radfahrer über den Zustand der Radfahrerin erkundigte, aber keine Personalien ausgetauscht wurden, setzte der unbekannte Radfahrer seine Fahrt in Richtung Hochbergerstrasse fort.

