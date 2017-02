Druck auf Uni Basel verstärkt: Baselbieter Landrat zieht die Spar-Schraube an

Mit dem Start des neuen Schuljahres 2017/18 wird in Birsfelden per 14. August 2017 das Angebot in der familienergänzenden Kinderbetreuung stark ausgebaut. An den beiden Standorten Kirchmatt und Sternenfeld werden ab diesem Zeitpunkt zwei umfassende Angebote im Bereich der Tagesstrukturen angeboten. Betrieben werden die beiden Standorte im Auftrag der Gemeinde durch den Verein „Robi-Spiel-Aktionen“.