E-Bike per Smartphone: Neues Mobilitätsangebot in Basel

Mit Pick-e-Bike - dem neuen Sharing-Angebot der BLT, der EBM und der BKB - soll den wachsenden Mobilitätsbedürfnissen noch besser entsprochen werden. Ab sofort stehen 250 E-Bikes der Marke «Stromer» der neuesten Generation in der Agglomeration und der Stadt Basel zur Verfügung. Im Sommer wird das Angebot erweitert und die Flotte um zusätzlich 60 E-Scooter der Marke «Kumpan» ergänzt.

Der Zugang zum neuen E-Sharing Angebot erfolgt über das Smartphone. Die Pike-e-Bike App zeigt an, wo sich die einzelnen Fahrzeuge befinden. Mit wenigen Klicks wird das gewünschte E-Bike bzw. der E-Scooter gemietet und zur Fahrt freigeschaltet. Abgerechnet wird die genutzte Zeit. Der Minutenpreis für das E-Bike liegt bei 25 Rappen und für den E-Scooter bei 35 Rappen. Die Registrierung ist kostenlos. Bei der erstmaligen Registrierung sind die eigene Identitätskarte, eine Kreditkarte und der persönliche Führerausweis zu hinterlegen.

Genutzt werden kann das neue Angebot vorerst in den Gemeinden Arlesheim, Binningen, Bottmingen, Oberwil, Reinach, Therwil, Münchenstein sowie der Stadt Basel. Innerhalb dieser Zone (sogenannte Pick-e-Bike-Zone) kann das Fahrzeug abgestellt und per App die Miete beendet werden. Zusätzlich befinden sich an aktuell zehn Tramstationen in den Agglomerationsgemeinden Pick-e-Bike Abstellplätze. In einem weiteren Schritt ist vorgesehen, die Pick-e-Bike-Zone bei entsprechender Nachfrage auszuweiten (z.B. auf Riehen).

Zusammenarbeit BLT, EBM und BKB

Die drei Gründungsmitglieder BLT, EBM und BKB der Pick-e-Bike AG wollen durch die Zusammenarbeit einen Mehrwert für ihre Kunden schaffen, die Attraktivität des urbanen Lebensraumes steigern, die umweltfreundliche Mobilität fördern und gleichzeitig Erfahrungen im branchen-übergreifenden digitalen Dienstleitungsvertrieb sammeln.

Das Projekt wird durch einen kleinen Beirat mit Beteiligung der Basler Verkehrs-Betriebe, des Bau- und Verkehrsdepartements Basel-Stadt, der Bau- und Umweltschutzdirektion Basel-Landschaft sowie des Bundesamts für Strassen begleitet.

Die Investition in das zukunftsträchtige Projekt Pick-e-Bike wird von der BLT, EBM und BKB in gleichen Teilen vorgenommen. Die BLT finanziert die Beteiligung aus Mitteln des marktwirtschaftlichen Bereiches. Damit wird der Leistungsauftrag der öffentlichen Hand nicht tangiert.