Erweiterung und Sanierung der ARA Basel: Vorlagen an Grossen Rat und Landrat verabschiedet

Grund für diese Ablehnung ist, dass die ARA nicht mehr dem Stand der Technik entspräche. Zudem würde die Abwasserreinigungsanlage nur bedingt den Anforderungen der eidgenössischen Gewässerschutzgesetzgebung genügen.

Die ARA schliesst an mehr als 250'000 EinwohnerInnen aus Basel-Stadt und Basel-Landschaft an. Deshalb ist es von grosser Bedeutung, dass diese für die Reinigung des Abwassers von den enthaltenen Stickstoffverbindungen ausgerüstet werde. Zudem soll Biogas aus der Faulung gewonnen werden und vorbehandeltes Abwasser aus der ARA Chemie soll künftig gereinigt werden. Die Realisierung des seit 2013 projektierten Vorhabens löst insgesamt Ausgaben in Höhe von 282,3 Mio. Franken aus, wovon 234,6 Mio. Franken auf den Kanton Basel-Stadt und 47,7 Mio. Franken auf den Kanton Basel-Landschaft entfallen.