Frühlingsgefühle in Basel: Neue Geschäfte laden zum Entdecken ein

«Bluemelade bim Schloss»

Die Aeschenvorstadt erhält ein neues Blumenparadis, «Bluemelade bim Schloss». Michael Fleig, der schon zwei Blumengeschäfte in Aesch und Oberwil führt, freut sich auf die dritte Filiale mitten in Basel. «Es ist ein wahrgewordener Traum», sagt er. Sein Blumengeschäft sei stylish, modern und jung. Für jede Preisklasse hat es etwas: Neben den klassischen Schnittblumen überrascht der «Bluemelaade» auch mit exotischen Blüten.

Aeschenvorstadt 25, 4051 Basel

Bluemelade bim Schloss

Cambria

Nach dem Schreck, die gute Nachricht: Das Geschäft Cambria Pflanzen musste vom Spalenberg wegziehen. Der Grund war, dass der Laden keine Zufahrtsbewilligung mehr für die Innenstadt erhielt (barfi.ch berichtete). Doch nun zur guten Nachricht: Der Geschäftsinhaber Stefan Oser eröffnete am Donnerstag, 30. März 2017, die neue «Cambria»-Filiale an der Colmarerestrasse, beim Burgfelderplatz.

Colmarerstrasse 26, 4055 Basel

Donnerstag & Freitag: 10.30 Uhr bis 18.30 Uhr

Cambria Pflanzen

Blütezeit in der Mitte

Mitte März hat der Blumenlade «Blütezeit» im Unternehmen Mitte eröffnet. Das Besondere: In der «Blütezeit» werden ausschliesslich saisonale und regionale Blumen verkauft.

Grünpfahlgasse 4051 Basel

Mittwoch bis Samstag: 10 Uhr bis 18 Uhr

Sonntag: 11 Uhr bis 17 Uhr

«Za Zaa» an der Gerbergasse

Wo es vorher Schokoladen-Kebabs gab, wird seit anfangs März veganes, vegetarisches und orientalisches Essen verkauft. In dem kleinen Laden an der Gerbergasse hat «Za Zaa» eröffnet. In Zukunft soll es dort auch draussen Sitzplätze geben. Das orientalische Essen stammt direkt vom Restaurant «Za Zaa» am Petersgraben.

Gerbergasse 87, 4051 Basel

Öffnungszeiten 11.00 bis 17.00 Uhr

Za Zaa

b.good

Seit etwas mehr als einer Woche gibt es an der Aeschenvorstadt Burger, Salate und vieles mehr. Das Konzept: Schnelles Essen, frisch zubereitet. 2004 wurde b.good in Boston von Anthony Ackil und Jon Olinto gegründet. In der Schweiz gibt es bis jetzt nur Filialen in Zürich und eben, in Basel. Der Name ist eine Mahnung, die Anthony Ackil oft von seinem Onkel gehört hat: «Be good!» (Sei brav!)

Aeschenvorstadt 55, 4051 Basel

Montag-Samstag 08.00 bis 23.00 Uhr

Sonntag 11.30 bis 21.00 Uhr

b.good

Saft in der Freie Strasse

Schon lange ist es angekündigt, jetzt steht der Eröffnungsmonat fest: Die dänische Getränkekette wird Mitte Juni 2017 die Filiale in Basel eröffnen. «Joe & the Juice» bietet neben Kaffee auch frische Säfte in allerlei Varianten an.

Freie Strasse 93, 4501 Basel

Joe & The Juice

Vegiman im Feldberg-Kiosk

Ab Mai wird im Feldberg-Kiosk der Vegiman einen neuen Laden eröffnen. Er ist bereits in der Markthalle mit einem Stand vertreten. Dies berichtete die Tageswoche vor zwei Wochen.

Coop to go

In einem Monat soll am Barfüsserplatz der «Coop to go» eröffnen. Im Angebot stehen Take-Away-Produkte, beispielsweise frische Brote und Brötchen und eine Salattheke. Eine Marktlücke wird geschlossen: Frühstücks-Fans können ihr eigenes Müesli am morgendlichen Müesli-Buffet zusammenstellen. Weiter Infos finden Sie hier.

Barfüsserplatz 18, 4051 Basel

Bagel statt Burger: «La Manufacture»

Nächste Woche eröffnet «La Manufacture» an der Elisabethenstrasse das erste richtige Bagel-Lokal in der Innenstadt. Das Restaurant der Jungunternehmer aus dem Gundeli spezialisiert sich auf handgemachte Hausmannskost, verzichtet in der Elisabethen-Filiale jedoch auf Burger, für die sie im Gundeli bekannt sind. Weiter Infos finden Sie hier.

Elisabethenstrasse 17

La manufacture

Zara Home

Im Sommer wird an der Freie Strasse ein Zara Home eröffnen. Dieser zieht in das Gebäude links neben dem bisherigen Zara Kleidergeschäft. Die Ladenfläche stand lange leer, früher war es eine Filiale von Postfinance.

Freie Strasse 38, 4051 Basel

Zara Home

Flying Tiger

Die Umbauarbeiten im ehemaligen Schuhhaus Deiss am Markplatz haben ein Ende und Schnäppchenjäger ein neues Paradies: Am Freitag, 24.3.2017 hat der dänische Dekorationsladen mit den niedrigen Preisen Eröffnung gefeiert.

Gerbergasse 2, 4051 Basel

Flying Tiger

Expansion: GOPF!einrichtungen

Designermöbel, kunterbunte Wohnaccessoires, sowie eigene entworfene Möbel gab es bis jetzt an der Rebgasse im Kleinbasel. «Gopf!» expandiert ins Grossbasel und eröffnet im April eine Filiale im Gerbergässlein. Der Schwerpunkt in der Grossbasler Filiale wird auf den Wohnaccessoires liegen.

Gerbergässlein 18, 4051 Basel

Dienstag bis Freitag: 12.00 bis 18.30 Uhr

Samstag: 11.00 bis 17.00 Uhr

Gopf!

Titolo

Diese Bilder gingen durch die Basler Medien: Menschen campieren vor einem Geschäft, um zu den ersten Kundinnen und Kunden zu gehören. Am 11. März 2017 hat in der Steinenvorstadt ein Titolo-Laden eröffnet. Ganz früher war das «Cindy» an der Adresse zu finden, ja genau «Göhn mr nochär ins Cindy?» und danach zog ein Spiga ein. Jetzt gibt es dort Sneakers zu kaufen.

Steinenvorstadt 30, 4051 Basel

Montag bis Mittwoch, Samstag: 10.00 bis 18.30 Uhr

Donnerstag und Freitag: 10.00 bis 20.00 Uhr

Titolo

