Guter Auftakt für Roger Federer: Sieg gegen Mischa Zverev in Stuttgart

Federers Auftaktpartie gegen Zverev in Stuttgart fand heute um 15 Uhr statt. Federer startete somit in die nächste Jahreszeit im Tennis-Kalender, der Rasensaison. Der Spanier, Rafael Nadal, dominierte in den letzten Wochen in der europäischen Tenniswelt, was der 36-jährige Baselbieter nun ändern könnte.

Nach einem Freilos gewinnt Roger Federer er in der 2. Runde des Turniers in Stuttgart gegen den Deutschen Mischa Zverev (ATP 54) 3:6, 6:4, 6:2.

Er verhinderte damit eine Auftaktniederlage gegen einen Deutschen wie im Vorjahr gegen Tommy Haas. Der Schweizer wahrte damit die Chance, Rafael Nadal wieder an der Spitze der Weltrangliste abzulösen. Dafür muss er den Final erreichen.

Für Federer war es der erste Ernstkampf seit dem 24. März und der Auftaktniederlage gegen Thanasi Kokkinakis in Miami. Vom 4:4 im zweiten Satz bis zum Ende gewann er acht von zehn Games und geriet kaum mehr in Gefahr.

