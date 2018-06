Offene Kirche Elisabethen: Ausstellung „Das Bedürfnis nach dem Guten“

Die öffentliche Vernissage findet am Sonntag, 17. Juni 2018, um 16:00 Uhr, in der Offenen Kirche Elisabethen (Elisabethenstrasse 14) in Basel statt. An der Vernissage wird die Sprecherin und Schauspielerin Roswita Schilling zu Klavierklängen von Susanne Böke Gedichte von Simone Weil vortragen. Zudem wird der Leiter des Friedensmeseums Berlin, Jochen Schmidt, zur wahrlich ungewöhnlichen Biographie von Simone Weil sprechen.

Der Eintritt zur Vernissage und die gesamten Ausstellung sind kostenlos, es kann eine freiwillige Kollekte gegeben werden. Die Ausstellung mit Fotos und Texten zu Simone Weil dauert bis zum 11. August 2018 und jeweils von Montag bis und mit Samstag von 10 bis 19 Uhr und am Sonntag zwischen 12 und 19 Uhr geöffnet.