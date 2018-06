Pax Art Awards: Die Preisverleihung und Bekanntgabe der GewinnerInnen

Die Art Foundation Pax ist eine unabhängige Stiftung zur Förderung der digitalen und medienbasierten Kunst der Schweiz und wird finanziell unterstützt von Pax. Sie wurde Ende 2017 ins Leben gerufen und dank der grosszügigen Alimentierung sind ihre Stiftungsaktivitäten für die nächsten zehn Jahre gesichert.

Morgen um 20 Uhr vergibt die Stiftung erstmals die Pax Art Awards. Mit den wegweisenden Preisen für digitale Kunst ehrt und fördert die Art Foundation Pax in Zusammenarbeit mit dem HeK, Haus der elektronischen Künste Basel, medienspezifische Praktiken Schweizer Künstlerinnen und Künstler, deren Werke Medientechnologien nutzen, beziehungsweise deren Auswirkungen reflektieren.

Die Jury, bestehend aus Mónica Bello (Head of Arts at CERN, Genf), Nicolas C. Bopp (Präsident der Art Foundation Pax), Davide Fornari (Head of R&D at ECAL, Lausanne), Sabine Himmelsbach (Direktorin HeK) und Fausto De Lorenzo (De Lorenzo Art and Museum Management & Consulting GmbH) ehrt 2018 die !Mediengruppe Bitnik für ihre avancierte und langjährige Arbeit im Feld der Medienkunst mit einem Preis in Höhe von CHF 30'000. Die Künstler erhalten CHF 15'000 als Preisgeld und Produktionsunterstützung einer neuen Arbeit. Weitere CHF 15'000 dienen dem Erwerb eines Werks für die Sammlung der Art Foundation Pax. Zwei weitere Preise werden an junge aufstrebende MedienkünstlerInnen vergeben. Jeweils CHF 15'000 inkl. Preisgeld und Ankauf erhalten die Genfer Künstlerin Lauren Huret sowie die Künstlergruppe Fragment.In aus Lausanne.