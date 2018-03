Handelskammer beider Basel macht Schule

Mit «Coaching» und «Rent a Boss» lanciert die Handelskammer beider Basel in Zusammenarbeit mit der Volksschule Basel-Stadt attraktive Angebote für das Fach Berufliche Orientierung auf der Sekundarstufe. Bei beiden Angeboten tauschen sich Vertreterinnen und Vertreter aus der Wirtschaft mit den Schülerinnen und Schülern aus und geben ihnen Tipps aus der Praxis, beispielsweise auf was Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei einer Bewerbung und bei Vorstellungsgesprächen für eine Lehrstelle achten.

«Mit der Umsetzung des Lehrplan 21 wurde auf Sekundarstufe das Unterrichtsfach Berufliche Orientierung eingeführt. Dies eröffnet für Schülerinnen und Schüler und für die Wirtschaft neue Möglichkeiten des Austauschs und der Vernetzung», erläutert Martin Dätwyler, Direktor a.i. der Handelskammer beider Basel.

Schulklassen können beim «Coaching»-Angebot einen Wirtschaftsvertreter buchen, der die Schülerinnen und Schüler als Business Coach in einer Bewerbungswerkstatt unterstützt. Zur Werkstatt können die zukünftig Lernenden beispielsweise so gekleidet erscheinen, wie sie es für ein Vorstellungsgespräch tun würden. Die Schülerinnen und Schüler erhalten von ihrem Coach praxisnahe Tipps, wie sie ihre Bewerbungsunterlagen erstellen und sich auf Bewerbungsgespräche vorbereiten sollen. Ein fiktives Bewerbungsgespräch in authentischer Situation im Betrieb selbst erhöht die Auftrittskompetenz und rundet das Angebot ab.

Das Modul «Rent a Boss» vermittelt Sekundarschülerinnen und -schülern sowie ihren Eltern Wirtschaftspraxis an einem Elternabend. Die «Bosse» informieren über Anforderungen der Wirtschaft an die künftigen Schulabgängerinnen und Schulabgänger, geben im direkten Austausch mit ihnen sowie ihren Eltern Auskunft über Selektionsprozesse, berichten über den Alltag in der Berufslehre und schildern Laufbahnbeispiele.

Aber nicht nur für die Schülerinnen und Schüler sowie für die Lehrpersonen sind die neuen Angebote ein Gewinn: Die direkte Unterstützung von Schülerinnen und Schülern bei der Lehrstellenbewerbung bietet den Mitgliedsunternehmen der Handelskammer beider Basel, die sich als Coaches engagieren, die Möglichkeit, sich als Ausbildungsbetrieb zu präsentieren und im Schulleben aktiv mitzuwirken. Über 50 Coaches – von Ausbildungsverantwortlichen über Personalchefs bis zum CEO von KMU und Grossunternehmen – stellen sich auf Einladung der Handelskammer beider Basel für die beiden Angebote «Coaching» und «Rent a Boss» zur Verfügung. An einem ersten Treffen bekräftigten diese, wie wertvoll und notwendig die Angebote seien, erhalten sie doch immer wieder unzulängliche Lehrstellenbewerbungen von Jugendlichen. Die Betriebe können Fragen und Bedenken der Schülerinnen und Schülern aufnehmen und erhalten einen direkten Kontakt zu künftigen Lernenden. Die Handelskammer beider Basel freut sich über die Realisierung dieses Projekts als weiteren Baustein im Kampf gegen den Fachkräftemangel.

Neben diesen neuen Angeboten setzt sich die Handelskammer beider Basel seit Jahren für die Nachwuchsförderung und gegen den Fachkräftemangel ein. Unter anderem mit der Koordination von Praktikumsplätzen für WMS-Lernende bei praktikumplus, mit der Durchführung von Wirtschaftswochen an Gymnasien, mit Schule@Wirtschaft oder mit der Erlebnisschau tunBasel, bei der Kinder und Jugendliche spielerisch mit Experimenten an naturwissenschaftliche Fächer herangeführt werden.