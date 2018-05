Lydia Isler-Christ neue Präsidentin der Basler Apotheken

Die Basler Apotheken nehmen in der wohnortnahen Gesundheitsversorgung der Bevölkerung eine wichtige Rolle ein. So können die Basler Apothekerinnen und Apotheker seit dem 1. Mai 2018 neu auch Impfungen durchführen – und das ohne ärztliche Verschreibung. «Wir wollen diesen Weg weitergehen und der Basler Bevölkerung beste Gesundheitsdienstleistungen anbieten», sagt die frischgebackene Präsidentin des BAV. Fast alle Offizin-Apotheken im Kanton Basel-Stadt gehören dem Verband an, derzeit sind es 67.

Lydia Isler-Christ ist seit 1994 als Apothekerin in der Sevogel-Apotheke im Gellert tätig, seit 2016 als Eigentümerin. «Mir liegt viel daran, dass wir den guten Ruf der Apotheken in der Öffentlichkeit stärken können. Dazu müssen wir uns dynamisch weiterentwickeln. Das bedeutet auch, dass die Basler Apotheken mehr und mehr Aufgaben in der Grundversorgung übernehmen. National- und Ständerat haben das so beschlossen, und zudem macht sich der Hausärztemangel auch in Basel bemerkbar», umreisst Isler-Christ ihre Schwerpunkte. Dank ihrer akademischen Ausbildung seien die dem Verband angeschlossenen Basler und Riehener Apothekerinnen und Apotheker bestens gewappnet für die Zukunft. Ausserdem vernetzten sich die Apotheker mit Ärzten, Spitex, Pflegeheimen und anderen Einrichtungen, sodass sie ihre Rolle im Interesse der Patientensicherheit jederzeit bestens erfüllen können.