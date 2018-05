Steinen: Zusammenstoss zwischen LKW und Zug - keine Verletzten

Im Zug befanden sich 22 Fahrgäste, diese mussten ca. 2 Stunden im Zug ausharren und konnten dann am Bahnhof Steinen aussteigen. Am Triebwagen, an der Schrankenanlage und an der Ladung des Lkw entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Die Bahnstrecke ist wieder freigegeben.