Mehrere Polizeieinsätze bei unseren Nachbarn am Wochenende

Verwirrter Senior wirft Gegenstände aus dem Fenster

Am Sonntagmorgen wurde die Polizei in die Cranachstraße gerufen, da dort ein Bewohner Gegenstände aus dem 3. Stock eines Mehrfamilienhaues auf die Straße warf. Beim Eintreffen der Beamten lagen tatsächlich mehrere Stühle, eine Fensterscheibe, Flaschen, Töpfe sowie weitere Haushaltsgenstände auf dem Gehweg vor dem Hauseingang verteilt herum - und weitere Sachen flogen aus dem Fenster. Mit Hilfe von Familienangehörigen und einem Nachbarn konnte der 86-jährige Wohnungsinhaber zum Öffnen der Türe überredet werden. Der Senior machte einen verwirrten Eindruck und konnte rasch beruhigt werden. Anschließend kümmerte sich der Rettungsdienst um den Mann und brachte ihn zur Untersuchung ins Krankenhaus. Die Angehörigen kümmerten sich um die Beseitigung der auf dem Gehweg herumliegenden Gegenstände. Verletzt wurde niemand.

Schopfheim: Zeugenaufruf nach Übergriffen im Zug

Zu einem Vorfall, der sich am Donnerstag vergangener Woche in der "S6"-Line (Basel-Zell i.W.) zutrug, sucht die Polizei Augenzeugen. Eine 19-jährige Frau gab an, dass sie gegen 22 Uhr während der Fahrt nach Schopfheim von zwei unbekannten Mädchen, die im Bereich Brombach zustiegen, grundlos beleidigt wurde. Im weiteren Verlauf forderten die Mädchen Zigaretten. Als sie dies verneinte, schlug eine der beiden auf sie ein. Im Bereich Maulburg mischte sich in dem gut besetzten Zug eine Frau ein und stand dem Opfer zur Seite. Die Frau stieg kurz darauf an der Haltestelle Schopfheim-West aus.Die beiden Mädchen wurden wie folgt beschrieben: 1. etwa 17 Jahre alt, südländischer Typ, etwas fester, ca. 1,60 m groß, lange dunkle, glatte Haare, trug ein dunkles T-Shirt, gegelte Nägel. 2. dunkler Typ, lockige, dunkle, zum Zopf gebundene Haare, trug eine kurze Hose, rose-goldene Armbanduhr.Da sich der Vorfall über einen längeren Zeitraum gut hör- und sichtbar abspielte, müsste es weitere Zeugen geben. Diese sowie die hilfsbereite Frau werden dringend gebeten, sich bei der Polizei zu melden (07622/666980).

Lörrach: Crash mit Verkehrsschild - Polizei sucht wichtigen Zeugen

Einen wichtigen Zeugen sucht die Polizei im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall am Samstag in der Brombacher Straße. Dort bog kurz nach 14 Uhr eine Mercedes-Fahrerin von der Siedlungsstraße in die Brombacher Straße ein und nahm einem stadtauswärts fahrenden Autofahrer die Vorfahrt. Dieser hupte, worauf die Mercedes-Fahrerin nach eigenen Angaben erschrak und gegen ein Verkehrsschild fuhr. Hierbei wurde das Auto erheblich beschädigt. Die Frau fuhr nach dem Crash weiter bis zum Betonwerk Brombach, wendete und fuhr wieder zurück. Hierbei kam ihr eine Streife entgegen, der der halb abgerissene und nach außen abstehende Kotflügel auffiel. Die Beamten hielten die Fahrerin an und kontrollierten sie. Hierbei wurde der vorangegangene Unfall erst bekannt. Die Fahrerin ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand vermutlich unter Drogeneinfluss. Sie musste sich deshalb Blutproben unterziehen. Die Polizei benötigt den geschädigten Autofahrer als Zeugen und bittet ihn, sich zu melden (Polizeirevier Lörrach, 07621-176500).

Zwischenfall während eines Autokorsos - Teilnehmer provoziert Polizeibeamte

Nicht ohne Zwischenfälle verlief der Autokorso im Anschluss an den WM-Sieg der Deutschen Fußballmannschaft über Schweden. Im Nu bildete sich ein Autokorso, der hupend durch die Stadt fuhr. Da zudem zahlreiche Fußballfans auf der Straße ausgelassen den Erfolg feierten, musste die Polizei musste die Polizei aus Sicherheitsgründen verkehrslenkend eingreifen. Etliche Teilnehmer am Korso lehnten sich aus den Fenstern, schwenkten Fahnen und waren dabei nicht angegurtet. Aus einigen Autos flogen Feuerwerkskörper und Nebel erzeugende Brennkörper. Ein Autoinsasse provozierte die eingesetzten Polizeibeamten, indem er ihnen vor die Füße spuckte und eine Zigarettenkippe zu Boden warf. Da der Mann die Provokationen fortsetzte, wurde er von der weiteren Teilnahme ausgeschlossen. Er erhielt einen Platzverweis und wurde zudem wegen Beleidung angezeigt.