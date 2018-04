Neuer Chefarzt in der Klinik für Schmerztherapie am Kantonsspital Baselland

Dr. Bijan Cheikh-Sarraf ist seit Anfang 2015 als behandelnder Arzt in der Schmerzklinik Basel tätig, wo er bis Ende März dieses Jahres auch das Amt des Ärztlichen Direktors bekleidete. Dr. Cheikh-Sarraf hat im 2000 sein Staatsexamen in Medizin an der Universität Hamburg abgelegt. Seine Assistenzzeit verbrachte er in verschiedenen Kliniken in der Schweiz und legte dabei bereits den Schwerpunkt auf die Orthopädie. Im Jahr 2008 erlangte Dr. Cheikh-Sarraf den Facharzttitel in Orthopädie und Traumatologie des Bewegungsapparates mit Spezialgebiet Wirbelsäulenchirurgie. Im 2014 erwarb er den Fachausweis für Schmerztherapie SSIPM.

Dr. Bijan Cheikh-Sarraf bringt eine hohe fachliche Kompetenz in Orthopädie, Wirbelsäulenchirurgie und Schmerztherapie mit, die er in seiner beruflichen Laufbahn im Schweizer Paraplegiker Zentrum in Nottwil, in der Tellklinik Ibach (SZ) und in der Schmerzklinik Basel gewonnen hat. In der Klinik für Schmerztherapie des KSBL trifft er auf ein kompetentes und erfahrenes Team, das die Klinik mit aufgebaut und zu einem Kompetenzzentrum entwickelt hat.