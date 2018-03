Novartis Schweiz-Chef André Wyss verlässt den Chemieriesen

Bertrand Bodson, Chief Digital Officer, Steffen Lang, Global Head Novartis Technical Operations, und Shannon Klinger, Chief Ethics, Risk and Compliance Officer, wurden in die Geschäftsleitung von Novartis berufen. André Wyss, Präsident Novartis Operations, hat sich entschlossen, aus der Geschäftsleitung auszuscheiden, um seine Karriere ausserhalb von Novartis fortzusetzen. Alle Änderungen treten per 1. April 2018 in Kraft.

Vas Narasimhan, CEO von Novartis, sagte: «Mit diesen Veränderungen bringen wir die Stärken von Novartis vollständig zum Tragen, indem wir mithilfe von Data Science und digitalen Technologien das führende Pharmaunternehmen aufbauen. Die Berufung von Bertrand Bodson, Steffen Lang und Shannon Klinger in die Geschäftsleitung wird uns dabei helfen, in den Bereichen Data Science und digitale Technologien führend zu werden, dabei gleichzeitig unseren Fokus auf die operative Umsetzung verstärken und sie wird auch unser Engagement intensivieren, der Gesellschaft mehr zurückgeben, als wir von ihr erhalten.»

«André Wyss hat beschlossen, Novartis zu verlassen, um ein neues Kapitel in seiner bereits aussergewöhnlichen Karriere aufzuschlagen. So hat er sich vom Chemikanten-Lehrling in der Produktion bis in die Geschäftsleitung hochgearbeitet, in der er als Präsident von Novartis Operations und Länderpräsident für die Schweiz Einsitz nahm. Ich möchte ihm für seine Führung, seine Loyalität, sowie seine wichtigen Beiträge und seinen positiven Einfluss auf unser Geschäft in den vergangenen drei Jahrzehnten danken», sagte Vas Narasimhan.

«Ich bin sehr dankbar für all die Möglichkeiten, die Novartis mir im Laufe meiner langjährigen Karriere geboten hat», sagte André Wyss. «Ich bin davon überzeugt, dass das Unternehmen mit seiner klar definierten Strategie und der erfolgreich abgeschlossenen Transformation für eine erfolgreiche Zukunft gut positioniert ist. Ich kann Novartis daher mit gutem Gewissen verlassen und freue mich auf spannende neue Herausforderungen.»

Nach seinem Ausscheiden aus der Geschäftsleitung wird André Wyss Novartis weiterhin zur Verfügung stehen, um eine optimale Übergabe sicherzustellen.

Als Folge dieses Entscheides wird Novartis Operations in Novartis Technical Operations und Novartis Business Services aufgeteilt.

Steffen Lang, Global Head Novartis Technical Operations, wird direkt an den CEO berichten und in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen. Er stiess 1994 zu Novartis und war vor seiner aktuellen Rolle als Global Head Biologics Technical Development and Manufacturing sowie als Global Head Technical R&D tätig.

Philippe Barrois, Leiter Novartis Corporate Affairs, wird ad interim die Leitung von Novartis Business Services übernehmen. Die interne und externe Suche nach einem neuen Leiter Novartis Business Services ist bereits im Gange. Matthias Leuenberger, Delegierter Novartis Schweiz, wird die Rolle des Länderpräsidenten Schweiz übernehmen.

Bertrand Bodson, Chief Digital Officer, wird ebenfalls in der Geschäftsleitung Einsitz nehmen. Er kam am 1. Januar 2018 zu Novartis und hat damit begonnen, die digitale Organisation im gesamten Unternehmen zu formen. Er verfügt über umfangreiche Führungserfahrung im digitalen Bereich und einen hervorragenden Leistungsausweis in der Einführung digitaler Innovationen und kultureller Veränderungen in globalen Unternehmen wie Sainsbury Argos, Amazon und EMI Music.

Shannon Klinger wird in die Geschäftsleitung berufen, wobei ihre Rolle zur Position des Chief Ethics, Risk and Compliance Officer erweitert wird. Ihre Karriere bei Novartis begann 2011 als General Counsel für Nordamerika bei Sandoz in den USA. Anschliessend wurde sie zur weltweiten Leiterin Legal und General Counsel für Sandoz ernannt, bevor sie ihre aktuelle Rolle als Chief Ethics and Compliance Officer und Leiterin Litigation übernahm.