Selbstunfall der Feuerwehr: Drei Verletzte Personen

In der zweiten Hälfte der Fussballsaison 2017/18 verhängte die Kantonspolizei Basel-Stadt neun Rayonverbote, davon acht an Fans von Gastmannschaften. Der FC Basel 1893 ordnete zudem 15 Stadionverbote an. Davon gingen zwölf auf das Konto der Fans von Gastmannschaften.