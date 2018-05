Pfingsten im Regen: Lohnt sich die Fahrt in den Süden?

Wie so häufig vor einem langen Wochenende stellt sich also die Frage: Stelle ich mich voller Hoffnung auf Sonnenschein in den langen Stau vor dem Gotthardtunnel oder verbringe ich die Tage bei etwas niedrigeren Temperaturen im schönen Basel? An diesem Pfingstwochenende kann man dem Regen allerdings nicht so einfach davon fahren, denn auch in Italien ist das Wetter nicht viel besser.

Verregnete Pfingsten

Sowohl in Basel, als auch in Norditalien und der Toskana wird der Samstag mit ein paar Wolken aber ohne Regen wohl der schönste Tag dieses Pfingstwochenendes sein. Für alle Pfadi heisst es also, den Regenhut fürs Lager einpacken.

Bereits am Sonntag allerdings ziehen dann aber dicke Wolken auf und sorgen für durchgehende Regenschauer bis zum Dienstag. Das gilt für Basel genauso wie für die andere Seite des Gotthards.

Einzig die Temperaturen scheinen nach aktuellen Prognosen in Italien etwas sommerlicher zu sein. Allerdings muss man für die 26- 28 Grad schon bis in die Toskana fahren.

Unsere Staukarte in Echtzeit finden Sie hier und die aktuelle Wetterprognose hier.