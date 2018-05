Wegen Cohen-Affäre: Chefjurist Felix Ehrat verlässt Novartis

Felix R. Ehrat, seit 2011 Group General Counsel und Mitglied der Geschäftsleitung von Novartis, hat sich entschieden, von seiner Funktion zurückzutreten. Sein Rücktritt erfolgt in Zusammenhang mit Diskussionen über die frühere Vereinbarung von Novartis mit Michael Cohen von Essential Consultants.

Felix Ehrat sagte: «Dieser Vertrag, obwohl juristisch nicht zu beanstanden, war ein Irrtum. Als Mitunterzeichner mit unserem damaligen CEO übernehme ich mit diesem Entscheid persönlich Verantwortung, um die öffentliche Debatte darüber zu beenden.»

Vas Narasimhan, CEO von Novartis sagte: «Felix Ehrat hat die globale Rechtsabteilung von Novartis substanziell weiterentwickelt und mit seiner ausgewiesenen Expertise eine bedeutende Rolle in der Geschäftsleitung wahrgenommen. Darüber hinaus hat er die Interessen des Unternehmens in wichtigen nationalen Organisationen wie economiesuisse, SwissHoldings und Avenir Suisse engagiert vertreten. Die Führung von Novartis ist ihm für seine zahlreichen Beiträge zu grossem Dank verpflichtet und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.»

Shannon Thyme Klinger zum Group General Counsel ernannt

Shannon Thyme Klinger ist zurzeit Chief Ethics, Risk and Compliance Officer. Sie wurde 2016 Chief Ethics and Compliance Officer sowie Global Head of Litigation und ist seit diesem Frühjahr Mitglied der Novartis Geschäftsleitung. Frau Klinger stiess 2011 als General Counsel für Nordamerika bei Sandoz in den USA zum Unternehmen. Später wurde sie Global Head of Legal und General Counsel von Sandoz. Frau Klinger erwarb den Titel Juris Doctor mit Auszeichnung an der University of North Carolina in Chapel Hill. Vor ihrer Zeit bei Novartis arbeitete Frau Klinger als Litigation Partner bei Mayer Brown LLP und Alston & Bird LLP und als Senior Vice President und General Counsel bei Solvay Pharmaceuticals Inc.

Natacha Theytaz, Global Head Internal Audit, wird die Ethics, Risk and Compliance Organisation ad interim leiten. Frau Theytaz wird mit Wirkung zum 1. Juni 2018 von Roche zu Novartis wechseln, wie bereits im Januar 2018 intern angekündigt.

Robert Weltevreden zum Leiter Novartis Business Services ernannt

Ausserdem kündigte Novartis heute an, dass Robert Weltevreden, bisheriger Leiter Business Services bei Syngenta, zum LeiterNovartis Business Services (NBS) ernannt wird. Er wird an Vas Narasimhan, M.D., CEO von Novartis, berichten und der Geschäftsleitung von Novartis angehören. Er wird seine Tätigkeit bei Novartis am 1. Juni 2018 aufnehmen und am Standort Basel arbeiten.

Robert Weltevreden leitete bei Syngenta eine Organisation, die in einem ähnlichen Umfang Unternehmensdienstleistungen erbringt wie NBS, einschliesslich Bereiche wie Finance Operations, Human Resources Operations, Informationstechnologie, Immobilienverwaltung, Facility- und Flottenmanagement sowie Geschäftsprozesse, Datenverwaltung und Projektmanagment. Davor hatte er bei Syngenta Führungspositionen im Bereich Business Process Management und im globalen Finanzwesen innegehabt. Er verfügt über einen Master-Abschluss in internationalen Finanzen, Wirtschaft und Betriebswirtschaft der Erasmus-Universität in Rotterdam und einen MBA in Finanzverwaltung von der Vlerick School for Management, Ghent, Belgien.