SVP Basel-Stadt fordert Nothilfekurs in Schulen

Gemäss Bundesamt für Statistik sterben alleine in der Schweiz, neben den Personen die in Verkehrsunfälle verwickelt sind, täglich ca. 60 Personen an Herzversagen. Jährlich sind dies also knapp 21‘000 Herztote, welche zu beklagen sind. Heruntergebrochen auf den Kanton Basel-Stadt sind es jährlich etwa 500 Personen, welche an einem Herzversagen sterben.

Dabei zeigen verschiedene Studien, dass die Überlebenschancen steigen, wenn mehr Personen besser über Erste Hilfe-Massnahmen vor Ort Bescheid wissen. Aus diesem Grunde fordert die SVP, dass Jugendlichen an den Schulen in Basel-Stadt eine Ausbildung in Nothilfe angeboten wird.

SVP-Grossrätin Daniela Stumpf verlangt daher in einem heute im Grossen Rat eingereichten Vorstoss vom Regierungsrat, dass er prüft, ob eine Ausbildung in Nothilfe, insbesondere in Reanimation, für Jugendliche an den Basler Schulen angeboten werden kann. Ein gleichlautender Vorstoss wird auch im Landrat Basel-Landschaft eingereicht.