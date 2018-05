Schlägerei in Basler Club: Zwei Personen lebensgefährlich verletzt

Am Samstag, 26. Mai, Punkt 12 Uhr mittags, sind die Türen des Predigerhofs wieder geöffnet worden. Mit einem fröhlichen Fest bis in die Nachtstunden am Samstag und dann wieder am frühen Morgen des Sonn-­‐ tags haben Jung und Alt die restaurierten Räume besucht und sich im Garten unter den Bäumen verpflegt.