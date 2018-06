Flüchtende Auto- und E-Bike-Fahrer im deutschen Grenzgebiet

Am Dienstagmorgen meldete eine 31-jährige Radfahrerin der Polizei, dass es zwischen ihr und einem Auto auf der Oberen Riehenstrasse zu einem Unfall gekommen war und der unbekannte Autofahrer danach einfach weitergefahren sei. Sie gab an, dass sie zwischen 10.30 Uhr und 11 Uhr auf dem Gehweg der Oberen Riehenstrasse fuhr und von dort herunter auf den Fußgängerüberweg der Oberen Riehenstraße in Richtung Bahnübergang wechselte. Dabei missachtete sie ein auf der Oberen Riehenstrasse in Richtung Zeppelinstrasse fahrendes Auto, das gegen das Hinterrad ihres Fahrrads prallte. Dadurch kam die Frau zu Fall und verletzte sich leicht, eine ärztliche Behandlung war jedoch nicht erforderlich.

Schneller als die Polizei erlaubt

Am späten Dienstagabend, kurz vor Mitternacht, sichteten die Beamten während einerm Rundgang ein Fahrrad ohne Licht. Die Beamten sprachen den Radfahrer an und forderten ihn zum Anhalten auf. Dieser schaute zunächst in den Streifenwagen, trat dann jedoch in die Pedale und flüchtete. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung auf. Als eine weitere Streife dazukam und dem Radfahrer entgegenfuhr, wendete dieser und bog in einen Innenhof ab. Dort liess er sein Fahrrad stehen und flüchtete zu Fuss.

Allerdings kam der 40-Jährige nicht weit, die Beamten fanden ihn einige Meter weiter auf einem Grundstück liegend. Aufgrund deutlichen Alkoholgeruchs und seiner starken Alkoholisierung wurde der Rettungsdienst verständigt, der sich um ihn kümmerte und ihn zur Beobachtung in ein Krankenhaus brachte. Dort musste er sich einer Blutprobe unterziehen und wird wegen Trunkenheit im Verkehr angezeigt. Bei dem Fahrrad handelte es sich um ein selbstgebautes E-Bike. Dieses wurde sichergestellt, da die Eigentumsverhältnisse noch unklar sind.