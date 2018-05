Vice: Coop steigt beim Food-Channel Munchies ein

Die Handballer des RTV 1879 Basel gewinnen auch das zweite Playoff-Aufstiegsspiel um den Aufstieg in die Nationalliga A. Auswärts beim STV Baden zeigte das Team von Cheftrainer Samir Sarac eine reife, sehr abgeklärte Leistung und siegte diskussionslos mit 26:19 (14:9). Damit benötigt der RTV noch einen Sieg, um den direkten Wiederaufstieg in die NLA auf sicher zu haben. Das nächste Spiel steigt am kommenden Samstag, 19. Mai, in Basel (18:00 Uhr, Sporthalle Rankhof).