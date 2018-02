Wettbewerbsbehörde genehmigt Übernahme der Hügli Holding durch die Bell Food Group AG

Am 13. Januar 2018 hatte die Bell Food Group einen Kaufvertrag für die Dr. A. Stoffel Holding AG abgeschlossen, die Mehrheitsaktionärin der Hügli. Die Dr. A. Stoffel Holding AG hält eine Kapitalbeteiligung von 50.2% und Stimmrechtsanteile von 65.0% an der Hügli. Mit der Freigabeentscheidung der Europäischen Kommission ist die Voraussetzung für den Vollzug dieses Kaufvertrags erfüllt. Der Vollzug wird voraussichtlich am 21. Februar 2018 stattfinden.

Am 15. Januar 2018 hat die Bell Food Group ein öffentliches Kaufangebot für die sich noch im Publikum befindenden Inhaberaktien der Hügli vorangemeldet. Der entsprechende Angebotsprospekt soll wie vorgesehen am 26. Februar 2018 publiziert werden.