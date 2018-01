Zeugenaufruf: Handtasche in Birsfelden entrissen

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war eine 65-jährige Frau zu Fuss auf dem Stierackerweg in Birsfelden unterwegs. Die unbekannte Täterschaft fuhr mit einem weissen Fahrrad (Marke: Magnolia) am Opfer vorbei und entriss ihr dabei die Handtasche. Eine unbeteiligte Drittperson, welche den Vorfall beobachtete, verfolgte den unbekannten Mann und konnte die Tasche dem Täter wieder entreissen. In der Folge konnte der Täter zu Fuss flüchten.

Beschreibung des Täters: Männlich, zirka 20 bis 30 Jahre alt, zirka 170 bis 180 cm gross, dunkle Hautfarbe, schlanke Statur und schwarze kurze Haare. Der Mann trug eine schwarze Jacke, braune Hosen, eine weiss/rosa Dächlikappe und weisse Schuhe.

Die Polizei Basel-Landschaft sucht Zeugen. Personen, welche Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich bei der Einsatzleitzentrale in Liestal zu melden (Telefon 061 553 35 35).