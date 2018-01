Zeugenaufruf: Selbstunfall mit pflichtwidrigem Verhalten

In der Nacht auf Samstag, um 02:31 Uhr, fuhr am Leonhardsgraben 52 ein dunkler, evtl. blauer Personen­wagen, welcher mit zwei Frauen besetzt war, über das Trottoir und krachte im Anschluss frontal in die Hauswand der Liegenschaft. Dabei wurde die Hauswand beschädigt. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, entfernte sich die Fahrzeuglenkerin von der Unfallstelle.

Personen, welche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Verkehrs­ polizei, Tel. 061 699 12 12 oder über KapoVrk.VLZ@jsd.bs.ch zu melden.