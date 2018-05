Zu Beginn des 20. Jahrhunderts kam eine neue Süssware auf den Markt – die Schokoladezigarette. Das sind Schokoladestangen, welche in täuschend echtem Zigarettenpapier eingewickelt sind und in einer Zigarettenpackung à ca. 10 Stück verpackt sind. Sie waren auch in der Variante Kaugummi zu haben. Heutzutage sieht man diese süssen Zigaretten nur noch äusserst selten, denn sie sind enorm umstritten. Kritiker werfen den Produzenten vor, die Nikotinabhängigkeit bereits in jungen Jahren zu fördern. Aus diesem Grund sprach sich 2002 auch der Rat der Europäischen Union für ein Verbot solcher Zigaretten aus. Es kam jedoch nie zu einem Gesetzesentwurf.

Ganz anders bei «normalen» Zigaretten: Werbung in Radio und Fernsehen sind seit 1964 verboten. Auch Reklamen, welche sich speziell an Jugendliche unter 18 richten und den Tabakkonsum fördern möchten, sind seit 1995 strengstens verboten.

Da bleiben wird doch lieber bei den Kinderzigaretten und geniessen ein Stück Schokolade oder Kaugummi.